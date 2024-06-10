أمريكا تقترب من التغلب على الصين كأكبر سوق تصديري لكوريا الجنوبية لأول مرة منذ 22 عاما

أظهرت بيانات اليوم الاثنين، ارتفاع الصادرات الكورية الجنوبية إلى الولايات المتحدة مقارنة بالصين حتى الآن هذا العام، مما يزيد من احتمالية أن تصبح أمريكا أكبر سوق تصديري لكوريا الجنوبية لأول مرة منذ 22 عاما.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة القول إن الصادرات إلى أمريكا بلغت 3ر53 مليار دولار من يناير حتى مايو الماضيين، وذلك مقارنة بالصادرات إلى الصين التي بلغت 69ر52 مليار دولار.

وفي حال استمر هذا الأمر، سوف تصبح أمريكا السوق التصديري الأول لكوريا الجنوبية لأول مرة منذ 2002.

وكانت الصين هي أكبر مقصد تصديري لكوريا الجنوبية العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات 81ر124 مليار دولار، تليها الولايات المتحدة بقيمة 71ر115 مليار دولار.