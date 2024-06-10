رئيسة البرلمان الأوروبي: العمل سيبدأ فورا

أعلنت الرئيسة الحالية للبرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا أن رؤساء التكتلات السياسية في الاتحاد الأوروبي سيجتمعون معا في أول اجتماع رسمي يوم غد الثلاثاء، بعد الانتخابات التي جرت على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وقالت ميتسولا إن البرلمان الجديد "سيبدأ العمل على الفور. وبالفعل سيجتمع يوم الثلاثاء رؤساء التكتلات السياسية في أول اجتماع لمؤتمر رؤساء البرلمان".

وتابعت ميتسولا أنه من المقرر، من بين أمور أخرى، أن يقوم الرؤساء "بتقييم نتائج الانتخابات الأوروبية من أجل انتخاب الرئيس المقبل للمفوضية الأوروبية ووضع خارطة الطريق لدستور البرلمان الجديد".

وأضافت أنه "خلال الأسابيع المقبلة، ستكون هناك حاجة إلى تشكيل تكتلات سياسية وأغلبيات من أجل العمل على برنامج سياسي سيقود توجه اتحادنا للسنوات المقبلة".

وقالت ميتسولا إن "البرلمان الجديد في دورته التشريعية العاشرة سيعقد جلسته الافتتاحية في ستراسبورج في يوم السادس عشر من يوليو".

وأضافت "بصفتي رئيسة لهذا البرلمان، أرى نتائج اليوم كدليل على ثقة شعبنا، لكي يواصل البرلمان قيادة الأجندة الأوروبية للسنوات الخمس المقبلة، ولكن أيضا كإشارة إلى أننا بحاجة إلى العمل بجدية أكبر لتحقيق ذلك. لقد صوتت أوروبا. الديمقراطية حية وبرلماننا سيكون بناء وسيواصل العمل من أجل جميع الأوروبيين".