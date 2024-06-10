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شهد محيط مدرسة أحمد لطفي السيد تكدسا طلابيا وذلك قبل دقائق من التاسعة صباح اليوم الاثنين أول أيام امتحانات الثانوية العامة.

وقال الطلاب، إن إدارة اللجنة والأمن رفضوا رفضا تاما الدخول بالهواتف المحمولة وتسليمها داخل المدرسة وهو ما دفع الطلاب إلى البحث عن أماكن للاحتفاظ بممتلكاتهم.

ورصدت الشروق، منع الطلاب من دخول مدرسة أحمد لطفي السيد بفيصل وعدم السماح لهم بالدخول لحملهم هواتف محمولة.

واضطر الطلاب إلى رهن هواتفهم المحمولة ومتعلقاتهم الإلكترونية في أحد محال الفول والطعمية القريب من المدرسة مقابل مبلغ مادي، وشهد المحل ازدحاما من الطلاب.

كما رصدت الشروق تأخرا في دخول الطلاب اللجنة عقب التاسعة صباحا وهرولة الطلاب أمام باب اللجنة ومناقشتهم الأمن المتواجد على البوابات بسرعة دخولهم وتسليم هواتفهم داخل المدرسة إلا أنه تم الرفض التام الدخول من بوابة المدرسة.