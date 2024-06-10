أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية لمجلس الأمن الدولي عن جلسة تصويت، اليوم الاثنين، على مشروع قرار أمريكي يدعم مقترح الهدنة في غزة ويدعو حماس إلى قبوله.

ورحبت النسخة الأخيرة من النص بمقترح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

كما أكدت النسخة وخلافا للنسخ السابقة، أن إسرائيل "قبلت" المقترح، ودعت حماس "إلى قبوله أيضا ودعت الطرفين إلى تطبيق بنوده بالكامل دون تأخير ودون شروط".

وقال المتحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيت إيفانز في بيان: "اليوم دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن إلى الذهاب للتصويت على مشروع القرار الأمريكي (...) الداعم للمقترح" الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي.

وفي نهاية مايو، كشف بايدن عن خطة قال إنها إسرائيلية وتمتد على 3 مراحل، مدة كل منها حوالى 40 يوما، للانتقال من وقف موقت لإطلاق النار إلى سلام دائم في غزة.

ويحمّل مشروع القرار الأمريكي بوضوح حركة حماس المسؤولية عن عدم الموافقة المفترض على مقترح الهدنة.