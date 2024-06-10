انضم بنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورجان تشيس إلى قائمة بنوك الاستثمار، ومنها سيتي جروب، في دعوة المستثمرين إلى الاستعداد لمواجهة صدمة في سوق الأسهم خلال الأسبوع الحالي بعد صدور أحدث بيانات التضخم وقرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بشأن أسعار الفائدة وكلاهما سيصدر يوم الأربعاء المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أندرو تيلر رئيس قسم تحليلات السوق الأمريكية في جيه.بي.مورجان قوله إن سوق الخيارات تراهن على تحرك مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بما يتراوح بين 3ر1% و4ر1% صعودا أو هبوطا بحلول الجمعة المقبل.

وقال تيلر في مذكرة لعملاء جيه.بي مورجان إنه مع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك وقرار مجلس الاحتياط الاتحادي في نفس اليوم، هناك احتمال أن يتأثر مؤشر أسعار المستهلك بالمؤتمر الصحفي لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياط.

وأضاف تيلر أنه إذا ارتفعت أسعار المستهلك بأكثر من 4ر0% شهريا يوم الأربعاء المقبل فقد تشهد السوق موجة بيع كثيفة تؤدي إلى انخفاض الأسعار، مشيرا إلى أنه يتوقع حدوث هذا السيناريو بنسبة 5ر0%، حيث تشير التوقعات إلى إعلان ارتفاع الأسعار بنسبة 3ر0% فقط خلال مايو الماضي.

وفي حال ارتفاع الأسعار بنسبة 35ر0% فإن مؤشر إس أند بي 500 سيتحرك بنسبة 75ر0% صعودا أو هبوطا بحسب توقعات محللين جيه.بي مورجان.



