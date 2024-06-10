غرفة عمليات مديرية التعليم بسوهاج تتابع امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن جميع غرف العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية تتابع لحظة بلحظة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024.

وأوضح أن غرفة عمليات المديرية على اتصال دائم عبر الفيديو كونفرنس مع غرفة العمليات المركزية الموجودة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

من جانبه، أكد سليمان بخيت، وكيل المديرية ورئيس غرفة عمليات المديرية، أن غرفة العمليات اطمأنت على انتظام دخول الطلاب إلى لجان امتحانات الثانوية العامة، ووصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان في موعدها بدون أي مشاكل، والتصدي لأي محاولات غش.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت صباح اليوم بامتحان مادة التربية الدينية.

وتتكون غرفة عمليات المديرية من كل من: سليمان محمد بخيت، وكيل المديرية القائم بأعمال رئيس غرفة العمليات نيابة عن وكيل الوزارة لوجود موانع؛ أشرف محمود عبد العزيز، عضو اللجنة الثلاثية؛ السيد شيخون سليم، عضو اللجنة الثلاثية، أسامة محمود النمر، عضو تعليم ثانوي، أيمن عدلي عزيز موسى، مشرف عام الاستراحات، علاء أحمد أبو العجب، مسؤول الأمن، وماجد شحاتة شجيع، عضو التطوير التكنولوجي، محمد أحمد مكي، رئيس قسم إدارة الإحصاء، والمقدم محمد ياسين، ممثل مديرية أمن سوهاج.