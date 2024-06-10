أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 519 ألفا و750 منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، إلى نحو 519 ألفا و750 جنديا، بينهم 1190 جنديا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 7879 دبابة، منها 10 دبابات أمس الأحد، و15144 مركبة قتالية مدرعة و13644 نظام مدفعية و1098 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و837 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأشار البيان إلى تدمير 358 طائرة، و326 مروحية، و11010 طائرة مسيرة، و2278 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و18618 من المركبات وخزانات الوقود، و2267 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.