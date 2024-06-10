فرحة طلاب الثانوية العامة بالقليوبية بعد أداء امتحان مادتي التربية الدينية والوطنية

أدى طلاب الثانوية العامة امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية بمحافظة القليوبية في يومهم الأول، حيث عبر عدد من طالبات مدرسة الثانوية بنات بمدينة بنها عن فرحتهم بسهولة الامتحان وانتهاء أول أيام الامتحانات وكسر الرهبة لديهم من الامتحانات.

وأوضحت الطالبة عهد محمود بمدرسة الثانوية بنات بمدينة بنها سهولة امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، متمنية أن تأتي باقي الامتحانات سهلة.

وعبرت الطالبة مريم زكريا، بمدرسة بنها الثانوية بنات، لـ"الشروق" عن سهولة امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، مضيفة قائلة: "أتمنى أن المواد الأساسية تكون سهلة".

من جانبه، أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، على ضرورة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم ومديرية الأمن والصحة والتموين ورؤساء المراكز والمدن كلٌ فيما يخصه لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة وأوراق الإجابة وغرفة الكنترول والعمل على منع الغش وتواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب والاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق المحافظة لتوفير جو صحي وملائم لأداء الامتحان.

واطمأن المحافظ على جاهزية الاستراحات المخصصة لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين المنتدبين لتتم الامتحانات في جو من الهدوء والسهولة على أبنائنا الطلاب وجميع المشاركين في الامتحانات.

ومن جانبها، أكدت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة لهذا العام بمحافظة القليوبية بلغ 48,541 طالبًا، ويؤدون امتحاناتهم أمام 105 لجان عامة (منها لجنة للمكفوفين ولجنة لـ STEM) في 12 إدارة تعليمية