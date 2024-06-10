ارتفاع درجة تفاؤل الأمريكيين بشأن الأسهم إلى أعلى مستوياتها منذ 3 سنوات

أظهر مسح اقتصادي نشرت نتائجه اليوم الاثنين، ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين بشأن سوق الأسهم إلى أعلى مستوياته منذ ثلاث سنوات.

وذكر بنك احتياط نيويورك الاتحادي أن 5ر40% ممن شملهم المسح يتوقعون ارتفاع أسعار الأسهم خلال عام من الآن وهي أعلى نسبة لهذه الفئة منذ مايو 2021. كما جاء التفاؤل بشأن أسعار الأسهم شاملا أغلب الفئات العمرية والمستويات التعليمية والمناطق الجغرافية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ارتفاع المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية إلى مستويات جديدة ساعد في وصول صافي ثروات المستهلكين إلى مستويات قياسية خلال الربع الأول من العام الحالي، مع استمرار ارتفاع الأسهم منذ ذلك الوقت.

وأضافت أن المكاسب يمكن أن تساعد في دعم ثقة المستهلكين على نطاق أوسع. وارتفعت نسبة المستهلكين الذين يرون أن وضعهم المالي سيظل كما هو أو سيتحسن خلال عام من الآن إلى 1ر78% وهو أعلى مستوى لها منذ يونيو 2021.

في الوقت نفسه سجلت توقعات المستهلكين بشأن التضخم تغيرا طفيفا. وبلغ متوسط توقعات التضخم خلال عام من الآن 2ر3% مقابل 3ر3% في المسح السابق، في حين استقرت التوقعات بشأن التضخم خلال ثلاث سنوات مقبلة عند مستواه السابق دون تغيير وهو 8ر2%، وارتفعت التوقعات بشأن التضخم خلال 5 سنوات مقبلة بنسبة طفيفة.