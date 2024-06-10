صيادلة الإسكندرية تثمن قرار وزارة الصحة بشأن حصر احتياجات دفعة 2022

وثمنت نقابة الصيادلة في الإسكندرية قرار إدارة تكليف الصيادلة، التابعة للإدارة المركزية للصيادلة بوزارة الصحة، والذي طالب فيه بحصر احتياجات وزارة الصحة من الصيادلة حديثي التخرج من دفعة 2022.

وأكدت النقابة في بيان لها اليوم الاثنين أنها تبذل قصارى جهدها في كافة الاتجاهات ومع كافة المسؤولين بوزارة الصحة لخدمة الصيادلة حديثي التخرج وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

وبحسب النقابة، فإن قرار وزارة الصحة طالب بسرعة إفادة الصيادلة باحتياجاتهم من حديثي التخرج مع تحديد القسم "عام، كلينيكال"، وطبيعة العمل "عام، إكلينيكي، مكافحة عدوى، رعاية أساسية، جودة، وغيره".

وطالب القرار بتقديم إفادة بأعداد الصيادلة الحاصلين على إجازات، وخطة العمالة موضحًا بها أعداد الصيادلة على رأس العمل، بالإضافة إلى بيان بأسماء السادة الصيادلة المكلفين ولم يتسلموا العمل من دفعات سابقة، مع توضيح الإجراءات القانونية.