التشيك تعتقد أن روسيا وراء هجوم متعمد استهدف حافلاتها

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اتهمت جمهورية التشيك اليوم الاثنين، روسيا بالوقوف وراء محاولة إشعال حريق متعمد بعد اعتقال إرهابي مشتبه به في براغ.

وقال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا عبر التلفزيون اليوم الاثنين، بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي،:" ليس من المحتمل فقط، ولكن من المرجح جدا أن روسيا متورطة في هذه القضية.

وأضاف السياسي الليبرالي المحافظ،" كل شيء يشير إلى حقيقة أن هذا تم تنظيمه وتمويله من الخارج" .

واستهدف هجوم الحرق المتعمد يوم الخميس الماضي حافلات تابعة لشركة النقل العام في براغ.

ولم تنجح المحاولة ، بسبب رد الفعل السريع للعاملين بالشركة.

وشكر فيالا الأجهزة السرية والشرطة على "عملها الجيد والاحترافي الرائع ".

وقال إن التحقيقات مستمرة.

وقالت الشرطة إن المشتبه به، الذي اعتقل مطلع الأسبوع بعد مطاردة عامة، أجنبي يبلغ من العمر 26 عاما.

وكان الرجل قد دخل البلاد قبل بضعة أيام فقط.

وأمرت محكمة بحبسه احتياطيا.

وهو متهم بارتكاب جريمة إرهابية.

وفي حال إدانته، قد يواجه حكما بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما.

ووفقا للمعلومات الصادرة في وقت سابق ، جاء المشتبه به من إحدى دول أمريكا اللاتينية.



