إدخال كميات من الوقود لتشغيل آبار مياه ومحطات صرف صحي لبعض مناطق غزة

قال رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم، إنه تم اليوم الاثنين إدخال كميات جديدة من الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه ومحطات الصرف الصحي الرئيسة في غزة وشمال غزة، بلغت 20 ألف لتر تم توزيعها على 23 بئر مياه.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن غنيم قوله إن هذه الآبار موزعة بين 8 في مدينة غزة، و9 في مدينة جباليا ومخيمها، و4 في بيت لاهيا، و2 في بيت حانون.

وأضاف أنه تم كذلك توزيع الوقود لأربع محطات صرف صحي هي بركة الشيخ رضوان، وبركة أبو راشد، وعسقولة، والبقارة، لضمان استمرار تشغيلها ومنع طفح مياه الصرف الصحي في المناطق المكتظة بالسكان.

وأوضح غنيم أن هناك صعوبة كبيرة في تأمين الوقود اللازم، في ظل استمرار العدوان ومنع إدخال المواد الأساسية اللازمة.

وتابع: «نبذل جهودا متواصلة لتأمين الوقود وضمان تشغيل عدد من الآبار ومحطات ضخ الصرف الصحي الأساسية، لضمان توفير خدمة المياه والصرف الصحي في الحد الأدنى المطلوب، وتمكين أبناء شعبنا من البقاء في أماكن سكناهم وتثبيتهم على الأرض».

أكد أن العمل متواصل أيضا على تشغيل محطات الصرف الصحي لتصريف المياه العادمة وعدم تدفقها بين المواطنين، لا سيما في المناطق المكتظة.

وشدد غنيم على ضرورة تعاون جميع الأطراف في توفير الوقود الكافي لتشغيل المرافق اللازمة وضمان استمرار عمل الآبار والمحطات، خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة الذي يترتب عليه الزيادة في الطلب على المياه التي تعرضت لنقص حاد، بسبب تدمير جزء كبير من مرافق المياه والصرف الصحي.