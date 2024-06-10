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صحيفة إيطالية: محكمة في ميلانو تعاقب فرع ديور الإيطالي لاستغلاله العمال

روما - د ب أ
نشر في: الإثنين 10 يونيو 2024 - 7:51 م | آخر تحديث: الإثنين 10 يونيو 2024 - 7:51 م

وضعت محكمة في ميلانو الوحدة الإيطالية لمجموعة الأزياء الفرنسية "ديور" تحت إدارة قضائية لتعاقدها من الباطن على الإنتاج مع شركات صينية استغلت العمال ، وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام إيطالية من بينها وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" وصحيفة " كورييري ديلا سير " اليوم الاثنين ، نقلا عن مكتب المدعي العام.

ونقلت وكالة بلومبرج للانباء اليوم الاثنين، عن تقرير للصحيفة الإيطالية القول إن المحكمة أمرت بفترة إدارة مدتها عام واحد لشركة "مانفاكتشررز ديور سيريل" .

ولم تتمكن بلومبرج من التواصل مع ممثلي ديور أو الشركة الأم " إل في إم إتش" للتعليق على تلك الأنباء على الفور.

يشار إلى أن ديور هي ثالث شركة أزياء تستهدفها محكمة ميلانو بسبب قضايا عمالية مماثلة بعد مجموعة أرماني في أبريل الماضي وشركة إيطالية لحقائب اليد العام الماضي.

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