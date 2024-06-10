الأرصاد السعودية: الحرارة خلال موسم الحج تلامس 49 درجة مئوية

قال المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، حسين القحطاني، إن المملكة أجرت استعداداتها المبكرة؛ لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة خلال موسم الحج هذا العام.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «الخلاصة» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الإثنين، أن المركز الوطني للأرصاد يتعاون بشكل وثيق مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ خطة محكمة، تستهدف تيسير حركة الحجاج في المشاعر المقدسة وتوفير درجات السلامة والأمان لضيوف الرحمن؛ لتجنب أي مخاطر صحية محتملة جراء ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد كان قد أصدر في وقت سابق تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم الحج، والتي تصل إلى 48 درجة مئوية وتلامس 49 درجة خلال فترة الظهيرة في المشاعر المقدسة.

وأكد أن التنسيق يجري بشكل مستمر مع القطاعات المعنية بالحج الصحية والميدانية والأمنية للاستفادة من تقارير الطقس التي يصدرها المركز؛ من أجل اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الحجاج، فضلا عن توفير التقنيات الحديثة التي تساهم في تخفيف درجات الحرارة في المشاعر المقدسة.