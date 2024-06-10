أظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الصينية الصادر اليوم الاثنين ارتفاع مخصصات تغطية خسائر القروض لدى البنوك التجارية في الصين بنهاية الربع الأول من العام الحالي إلى 9ر6 تريليون يوان (970 مليار دولار) بزيادة قدرها 8ر269 مليار يوان عن الربع الأخير من العام الماضي، وهو ما يشير إلى زيادة قدرة البنوك على مواجهة المخاطر.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن البيانات القول إن معدل تغطية المخصصات للخسائر بلغ في نهاية مارس الماضي 54ر204% بانخفاض قدره 6ر0 نقطة مئوية عن نهاية العام الماضي.

في الوقت نفسه زادت الأرباح التراكمية للبنوك التجارية في الصين خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 7ر0% سنويا إلى 3ر672 مليار يوان.

ووصلت القيمة الإجمالية لأصول القطاع المصرفي الصيني بالعملات المحلية والأجنبية إلى 6ر429 تريليون يوان بزيادة نسبتها 1ر8% عن الربع الأول من العام الماضي.