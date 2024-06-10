الحكومة البولندية توافق على إنشاء منطقة عازلة على الحدود مع بيلاروس

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قررت بولندا اليوم الاثنين، إقامة منطقة عازلة في المنطقة الحدودية مع بيلاروس.

وفي اجتماع عقد في بياليستوك في شرق البلاد اليوم الاثنين، أصدرت حكومة رئيس الوزراء دونالد توسك تعليمات إلى وزارة الداخلية ببدء عملية بناء المنطقة العازلة.

وتستهدف الخطوة تصعيب عملية التهريب غير المشروع للمهاجرين عبر الحدود البولندية البيلاروسية، وتحسين ظروف عمل حرس الحدود والجيش والشرطة.

وسيبلغ عرض المنطقة المحظورة في الغالب 200 متر، ولكنها ستكون أوسع بكثير في أماكن أخرى قليلة، وتصل حتى كيلومترين.

يشار إلى أن بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) لها حدود مع بيلاروس يبلغ طولها نحو 400 كيلومتر.

وهذا الإجراء هو رد فعل على الهجوم الدموي الأخير بسكين ضد جندي بولندي عند السياج الحدودي.

ويقول الجيش إن الجندي تعرض لهجوم من الجانب البيلاروسي من السياج الحدودي في نهاية أيار/مايو.

وأصيب الجندي بجروح خطيرة ولقي حتفه في وقت لاحق.

وقال الرئيس البولندي أندريه دودا اليوم الاثنين، إنه سيتم بذل كل جهد ممكن للقبض على الجاني المزعوم ومعاقبته.

وقالت وكالة الأنباء البولندية(بي إيه بي) ، إن توسك أعلن أيضا تخفيف القواعد القانونية المتعلقة باستخدام الأسلحة النارية من قبل قوات الأمن.



