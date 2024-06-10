 نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي: بدء تشغيل حوض بناء السفن الروسي الجديد في 2031-2032 - بوابة الشروق
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نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي: بدء تشغيل حوض بناء السفن الروسي الجديد في 2031-2032


نشر في: الإثنين 10 يونيو 2024 - 8:48 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 يونيو 2024 - 8:48 ص

قال نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، فيكتور إيفتوخوف، على هامش منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، إن فترة التشغيل المخطط لها لمشروع حوض بناء السفن الجديد في روسيا هي 2031-2032.

وأضاف إيفتوخوف "سيتم اتخاذ القرار بشأن موقع حوض بناء السفن الجديد بناء على مزيد من التحليل، مع مراعاة جميع المخاطر والقيود المفروضة على المواقع التي تؤثر على جدوى المشروع وتوقيته وتكلفته. والفترة التقديرية لتنفيذ المشروع هي 2031-2032"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال إيفتوخوف إن الشركة المتحدة لبناء السفن تدرس مناطق سان بطرسبرج ولينينجراد ومورمانسك وأرخانجيلسك كمواقع محتملة لبناء حوض بناء السفن الجديد.

وأضاف إيفتوخوف أنه يتعين اتخاذ القرار في سبتمبر المقبل.

وأشار إيفتوخوف إلى أن قدرة الحوض الجديد قد تصل إلى 12 سفينة سنويا، ومن المقرر بناء سفن نقل هناك.


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