 إعدام 70 كيلو لحوم فاسدة في حملة بشمال سيناء - بوابة الشروق
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إعدام 70 كيلو لحوم فاسدة في حملة بشمال سيناء

مصطفى سنجر
نشر في: الإثنين 10 يونيو 2024 - 1:13 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 يونيو 2024 - 1:13 ص

نفذت مديرية الطب البيطري بشمال سيناء حملة بالتعاون مع اللجنة المشتركة من أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطري، ومديرية التموين، ومباحث التموين، ومديرية الصحة للتفتيش على اللحوم في محلات الجزارة، وكذلك الأغذية في بعض المحلات.

وأسفرت الحملة عن إعدام كمية قدرها 70 كيلوجراماً من اللحوم غير المحتفظة بخواصها الطبيعية وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، من خلال المرور على العديد من محلات الجزارة ومحلات المجمدات

وجارٍ الاستمرار في تدشين الحملات التفتيشية على مستوى المحافظة للاطمئنان على سلامة الأغذية واللحوم المعروضة.

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