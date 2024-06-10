إنتهاء التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي مع إغلاق صناديق الاقتراع

انتهى التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي لعام 2024 بعد إغلاق صناديق الإقتراع في إيطاليا مساء يوم الأحد في الساعة 11مساء بالتوقيت المحلي (2100 بتوقيت جرينتش).

وكشفت استطلاعات لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع عن نتائج قوية لحزب الشعب الأوروبي من تيار يمين الوسط والأحزاب اليمينية المتطرفة في كل من تكتل الهوية والديمقراطية (آي دي) ، وتكتل المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (إي سي آر).

ويشير الواقع إلى أن حزب "إخوان إيطاليا" القومي بزعامة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، والذي ينتمي إلى تكتل المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (إي سي آر)، احتل المركز الأول في انتخابات الاتحاد الأوروبي في البلاد، وذلك بعد حصوله على ما بين 26 إلى 30 % من الأصوات وفقا لتوقعات هيئة الإذاعة العامة الوطنية "راي".

وجاءت التقديرات بأن نسبة إقبال الناخبين في انتخابات البرلمان الأوروبي بلغت نحو 51%، وفقا للتقارير الأولية، حسبما أفادت الهيئة التشريعية بالاتحاد الأوروبي، لكن من المتوقع أن يتغير هذا مع إغلاق صناديق الاقتراع.