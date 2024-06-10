توقعات بفوز حزب إخوان إيطاليا اليميني المتطرف في انتخابات الاتحاد الأوروبي

الأكثر قراءة
ماذا يحدث لجسم الإنسان حال الإفراط في تناول الكافيين؟
عمرو أديب: عملية تحرير الإسرائيليين فاشلة بكل المقاييس وعليها علامات استفهام
ملايين الدولارات.. نائب يكشف عن ديون مستحقة للطيران المدني على دول أجنبية
البترول: استيراد 15 شحنة غاز لشبكة الكهرباء.. والأولى تصل خلال 10 أيام
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
نعملامحايد
النتـائـج
تصويت
يتصدر حزب "إخوان إيطاليا" القومي بزعامة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني نتائج التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي في البلاد بحصوله على نسبة تتراوح بين 26 إلى 30% من الأصوات، وفقا لتوقعات محطة راي التلفزيونية الإيطالية.