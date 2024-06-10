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توقعات بفوز حزب إخوان إيطاليا اليميني المتطرف في انتخابات الاتحاد الأوروبي

د ب أ
نشر في: الإثنين 10 يونيو 2024 - 2:46 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 يونيو 2024 - 2:46 ص

يتصدر حزب "إخوان إيطاليا" القومي بزعامة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني نتائج التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي في البلاد بحصوله على نسبة تتراوح بين 26 إلى 30% من الأصوات، وفقا لتوقعات محطة راي التلفزيونية الإيطالية.


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