توقعات بفوز حزب إخوان إيطاليا اليميني المتطرف في انتخابات الاتحاد الأوروبي

يتصدر حزب "إخوان إيطاليا" القومي بزعامة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني نتائج التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي في البلاد بحصوله على نسبة تتراوح بين 26 إلى 30% من الأصوات، وفقا لتوقعات محطة راي التلفزيونية الإيطالية.