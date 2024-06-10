مصرع شخص في انفجار وحريق بمصنع للأسلحة في بولندا

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لقي شخص حتفه إثر وقوع انفجار واندلاع حريق في مصنع للأسلحة في بولندا.

وقال متحدث باسم الشرطة لقناة "تي في ان 24" الإخبارية اليوم الاثنين إن الشخص الذي لقي حتفه هو موظف في المصنع / 59 عاما/.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحريق اندلع في مستودع تابع لشركة "ميسكو" للأسلحة في بلدة سكارزيسكو كامينيا على بعد 125 كيلومترا جنوب العاصمة وارسو.

وتمكنت فرقة الإطفاء في المصنع من إخماد الحريق. ويتم حاليا التحقيق في ملابسات الحادث.

ونقل موقع "اونيت دوت بي ال" الإخباري عن مديرة المصنع أليزابيتا سيرينافسكا قولها إن انفجارا وقع في مركز وقود الصواريخ، وهو جزء جديد في المجمع، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر.



