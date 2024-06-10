سفير فلسطين لدى روسيا: اجتماع ممثلي حماس وفتح في موسكو قريبا

صرح سفير فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، بأن ممثلي حركتي "حماس" و"فتح" يستعدون لعقد اجتماع في موسكو، ذاكرا أنه سيتم مناقشة التفاصيل بعد المحادثات في بكين.

وقال نوفل، في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية: "بالنسبة للاجتماعات المرتقبة في العاصمة الروسية، فمن المؤكد أنها ستعقد قريبا، لأن موسكو كانت ولا تزال جزءا لا يتجزأ من المصالحة الفلسطينية، وتبذل جهودا كبيرة وتلعب دورا مهما طوال الوقت، لكن الاستعدادات لهذه العملية جارية لقد حان الوقت بالفعل لمناقشة هذا الأمر بالتفصيل، وسيتم طرح هذا السؤال بعد الاجتماع في بكين" بحسب ما أوردته قناة"آر تي عربية" اليوم الإثنين.

واجتمع ممثلو مختلف الحركات الفلسطينية لإجراء مشاورات في موسكو يومي 1 و2 مارس للتغلب على الانقسامات الداخلية.

ووفَر الجانب الروسي منصته لاجتماع مندوبين من الفصائل التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، بما فيها "فتح"، بالإضافة إلى مشاركين من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، ووصل إلى المفاوضات في المجمل مبعوثون من أكثر من 10 تنظيمات.

وأكدت الفصائل الفلسطينية في بيان ختامي حول اجتماعها، على استمرار اللقاءات في جولات حوارية قادمة، للتوصل إلى وحدة وطنية شاملة تضم القوى والفصائل الفلسطينية كافة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.