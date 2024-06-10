حملة نظافة وندوة للتوعية بأهمية المحميات الطبيعية

نظمت جمعية أبو سلامةً للحفاظ علي البيئة البحرية وجمعية هيبكا احتفالية بمنطقة صمداي بمدينة مرسي علم بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يقام هذا العام تحت شعار "أرضنا مستقبلنا..معا_نستعيد _كوكبنا" لعدد ٣٠ طفلا للتوعية بأهمية المحميات الطبيعية و المشاركة بحماية البيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية واستعادة كوكبنا وذلك بالتعاون مع جمعية السياحة البيئية بمرسى علم و محمية جزر البحر الأحمر الشمالية ومكتب القصير.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة علي أهمية مؤسسات المجتمع المدني في دعم العمل البيئي وتوسيع دائرته بين الأطفال والشباب لخلق جيل قادر علي حماية بيئته شريك في استعادة كوكبنا وجعل العادات البيئية جزء اصيل من حياته اليومية وخاصة من خلال مشروعات دعم السكان المحليين بالمحميات كمشروع التوظيف المستدام لنساء قبيلة العبابدة والذي يعمل علي رفع مستوى المعيشة من خلال اعادة التدوير بالحرف اليدوية والتي تعكس تراثهم الثقافي و البيئي والذي يعد احد العوامل الجاذبة للسياحة البيئية فى مصر.

وتضمنت الاحتفالية تنظيم ندوة للتوعية بأهمية محمية صمداي وما تمتلكه من ثروات طبيعية وأسباب إعلانها محمية طبيعية كذلك تنفيذ حملة نظافة لشاطئ منطقة صمداي للتوعية بأهمية تعزيز إدارة المخلفات في المحميات الطبيعية لحمايتها والحفاظ على مواردها الطبيعية والتنوع البيولوجي و دعم المشاركة في مبادرات التنظيف للحفاظ على الموارد الطبيعية.

كما شملت الاحتفالية تنظيم عدد من الأنشطة التفاعلية الترفيهية والبيئية للأطفال المشاركين لتعرفيهم أساليب المشاركة في العمل البيئي بطرف شيقة وجديدة.

يذكر أن جزيرة «صمداي»، تقع بالبحر الأحمر وتبعد نحو 7 كيلومترات جنوب شرق ساحل مرسي علم، حيث تأخذ شكل حرف u أو حدوة الحصان. ويعد الدولفين الدوار والمغزلي من أكثر وأشهر الأنواع الموجودة حول الجزيرة التي تعد ثالث محمية للدلافين من نوعها في العالم.