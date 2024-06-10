اعتمد اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بأبو زنيمة، التي تبلغ مساحتها 3908.93 فدان، والصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 61 لسنة 2015.

يشار إلى أنه تم تقسيم المنطقة الصناعية إلى ثلاث مراحل تنفيذية (أولى - ثانية - ثالثة)، وقد أكدت الفكرة التخطيطية على استغلال الخامات المتوفرة في المحافظة (مناجم ومحاجر)، وشمل تخطيط المنطقة صناعات تعدينية وكيميائية تستحوذ على أكبر نسبة من المنطقة، وتم إضافة صناعات مكملة مثل الصناعات الهندسية والغذائية وصناعات القوى.

جاء العرض بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والعميد سامح المتولي رئيس مدينة أبو رديس، والمهندس مصطفى عبده أحمد مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني.

