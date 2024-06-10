 حزب الإصلاح الديمقراطي البديل اليميني في لوكسمبورج يدخل البرلمان الأوروبي لأول مرة - بوابة الشروق
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حزب الإصلاح الديمقراطي البديل اليميني في لوكسمبورج يدخل البرلمان الأوروبي لأول مرة

لوكسمبورج - د ب ا
نشر في: الإثنين 10 يونيو 2024 - 2:08 م | آخر تحديث: الإثنين 10 يونيو 2024 - 2:08 م

يدخل حزب الإصلاح الديمقراطي البديل اليميني في لوكسمبورج البرلمان الأوروبي لأول مرة عقب أن حصل على نحو 12% من الأصوات في الانتخابات التي أجريت أمس الأحد.

وتشغل لوكسمبورج، إحدى أصغر الدول في الاتحاد الأوروبي ولكن الأكثر ثراء، 6 مقاعد في البرلمان.
ويبلغ تعداد سكان لوكسمبورج نحو 660 ألف شخص.

وحصل حزب الشعب المسيحي الاجتماعي يمين الوسط الذي ينتمي له رئيس الوزراء لوك فريدين على نحو 30% من الأصوات، هذا يعني أنه سوف يرسل عضوين إلى البرلمان الأوروبي كما كان الوضع في السابق.

وأفادت النتائج الرسمية، صباح اليوم الاثنين، بأن كل من حزب العمال الاشتراكي في لوكسمبورج يسار الوسط والحزب الديمقراطي الليبرالي والخضر سوف يرسل نائبا.

وكان الحزب الديمقراطي الليبرالي قد شغل في السابق مقعدين.

يذكر أن حزب الشعب المسيحي الاجتماعي تحالف مع الحزب الديمقراطي الليبرالي منذ نوفمبر الماضي.

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