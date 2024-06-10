موريتانيا تعلن اقتناء مسيرات وأسلحة متطورة

أعلنت الرئاسة الموريتانية ليل الأحد أن الجيش الموريتاني أصبح يمتلك لأول مرة مسيرات تمشيا مع متطلبات التطور المتسارع للتسليح في العالم.

ولم يكشف بيان المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية عن عدد المسيرات ولا عن طبيعتها ولا عن مصدرها أو البلد الذي تم شراؤها منه ولا عن التقنية التي تستخدمها.

وأوضح المكتب أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني زار إحدى القواعد العسكرية في البلاد يوم أمس الأحد حيث اطلع على نماذج من العتاد العسكري الذي تم اقتناؤه مؤخرا في إطار تحديث هيكلة مختلف الجيوش البرية والجوية والبحرية.

وبحسب المصدر تتكون الترسانة الجديدة على سبيل المثال لا الحصر من وحدات مدرعة وأخرى مدفعية ميدانية ووحدات مضادة للدروع وأخرى مضادة للطائرات وطائرات ومحطات رادار ومسيرات استطلاع وهجوم ذات فعالية عالية جدا وقادرة على تغطية كامل الحوزة الترابية الوطنية بما في ذلك المياه الإقليمية على مدار الساعة.

وتعاني موريتانيا من ضعف في تجهيز جيشها في وقت قدمت روسيا عتادا متطورا لمالي المجاورة وبات استخدام المسيرات أمرا عاديا من قبل الجيش المالي المدعوم من ميليشيا فاجنر الروسية.