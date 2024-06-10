فون دير لا ين: النتائج الأولية لانتخابات البرلمان الأوروبي تظهر أنه من الممكن الصمود أمام التطرف

ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن النتائج الأولية لانتخابات البرلمان الأوروبي تظهر أنه من الممكن "الصمود أمام الضغط الناجم عن التطرف".

وقالت فون دير لاين إن الاستجابة لمطالب الشعب والقدرة على إدارة الأزمات منحتا حزبها وهو حزب الشعب الأوروبي الذي ينتمي لليمين الوسط "القوة لكي يحرز هذه النتيجة الجيدة".

وكانت رئيسة المفوضية، التي تسعى لولاية ثانية على خلفية فوز حزب الشعب الأوروبي في الانتخابات، تتحدث في برلين حيث يقوم مسؤولون بارزون بالحزب من البرلمان الأوروبي بفحص نتائج الانتخابات البرلمانية وتشكيل التجمعات البرلمانية المحتملة.

وشهد التصويت تحقيق حزب الشعب الأوروبي للمركز الأول لكنه شهد أيضا مكاسب للأحزاب اليمينية المتطرفة.

وفيما يتشكل البرلمان الجديد، من المقرر أن يعقد زعماء الاتحاد الأوروبي قمة يوم الاثنين من الأسبوع المقبل لدراسة النتائج، وتقرير ما إذا كان سيعاد تعيين فون دير لاين لولاية ثانية.