الحوثيون يعلنون اعتقال خلية تجسس أمريكية إسرائيلية

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أعلنت الأجهزة الأمنية التابعة لجماعة الحوثي، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على خلية تجسس أمريكية إسرائيلية.

وقال الحوثيون في بيان عبر موقعهم على منصة "تليجرام": "شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية قامت بأدوار تجسسية وتخريبية في مؤسسات رسمية وغير رسمية على مدى عقود لصالح العدو".

وأضاف البيان "عناصر شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية والضباط الأمريكيون استغلوا صفاتهم الوظيفية بالسفارة الأمريكية لتنفيذ أنشطتهم التخريبية".

وتابع "بعد خروج السفارة الأمريكية من صنعاء استمرت عناصر الشبكة التجسسية بتنفيذ أجنداتها التخريبية تحت غطاء منظمات دولية وأممية".

كما أوضح البيان أن شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية مرتبطة بشكل مباشر بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الـ CIA، على حد قوله.



