السجن المؤبد لرجل قتل امرأة حامل في الدنمارك

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تلقى رجل في الدنمارك حكما بالسجن المؤبد يليه الاعتقال الوقائي، بعد أن طعن امرأة حامل حتى الموت في 2016.

وأعلنت المحكمة الابتدائية في جلوستروب الحكم اليوم الاثنين.

ووفقا لبيان المحكمة قام الرجل البالغ من العمر الآن 30 عاما بطعن المرأة 11 مرة بسكين في حديقة تقع بالقرب من كوبنهاجن، ثم قطع جزءا من أنفها .

ونفى الرجل ارتكابه للجريمة وقال محاميه إنه سوف يستأنف ضد الحكم. ولم يُعثر حتى الآن على سلاح الجريمة ولا يوجد أي دليل فني مثل بصمات الأصبع أو الحمض النووي لاثبات إدانة الرجل.

وفي عام 2020 ،أرسلت الشرطة محققا سريا كزميل في الزنزانة للمشتبه به الذي كان يقضي عقوبة السجن في جريمة شروع بالقتل لصديقته السابقة.

وقام المحقق السري بتسجيل وصف الرجل لكيفية قتله للمرأة الحامل وهو الأمر الذي ساهم في قرار المحكمة بإدانته.