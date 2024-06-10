لقاح شركة موديرنا للإنفلونزا وكوفيد يحقق الهدف في المرحلة الأخيرة من التجربة

قالت شركة الدواء الأمريكية موديرنا إن لقاحها المشترك للإنفلونزا وكوفيد حقق أهداف تجربة محورية في المرحلة الأخيرة، لتصبح الشركة أقرب خطوة إلى تطوير لقاح أكثر ملاءمة يمكن أن يساعد في الحد من الشعور بالارهاق الذي يتزامن مع تناول جرعة اللقاح.

وقارنت التجربة بين أشخاص حصلوا على لقاح موديرنا المركب مع أشخاص حصلوا على لقاح أنفلونزا منافس ولقاح كوفيد من موديرنا خلال نفس الزيارة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة قولها في بيان إن جرعة موديرنا المركبة ولدت استجابات مناعية أعلى ضد فيروس الأنفلونزا و"سارس- كوف-2" مقارنة بلقاحات الأنفلونزا وكوفيد المرخصة لإعطاءها للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما فما فوق.

وشملت التجربة مجموعتين تتألف كل منها من نحو 4 آلاف شخص بالغ. وقالت الشركة إنها ستتواصل مع الجهات التنظيمية بشأن الخطوات التالية من البرنامج.

وقد سجل لقاح موديرنا للأنفلونزا والجيل القادم من لقاحات كوفيد نتائج إيجابية في التجارب كلقاحات منفردة. وتعد هذه اللقاحات المركبة جزءا أساسيا من استراتيجية موديرنا لتعزيز معدلات تلقي اللقاحات.

وتأمل الشركة أن تتمكن من زيادة الإقبال على تناول اللقاحات من خلال زيادة الملائمة وجذب الأشخاص الذين قد يترددون في الحصول على جرعتين في وقت واحد وأولئك الذين لا يعودون للحصول على التطعيم عدة مرات.