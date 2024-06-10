اندلاع حريق بالجليل الأعلى إثر سقوط صاروخ من لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، باندلاع حريق في منطقة يرؤون بالجليل الأعلى إثر سقوط صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان.

وقد أعلن حزب الله استهدافه مبنيين يتمركز فيهما جنود إسرائيليين في مستوطنة المنارة، وقال إنه حقق إصابة مباشرة، وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت الإذاعة الإسرائيلية بإطلاق صاروخين مضادين للدبابات من لبنان وسقوطهما في منطقة المنارة بالجليل الأعلى.

وأمس الأحد، أعلن حزب الله اللبناني تنفيذه 11 عملية ضدّ مواقع إسرائيلية، في حين أدى القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان إلى مقتل شخصين وإلى اشتعال حرائق بالمنطقة.

وقال الحزب إنه قصف بالصواريخ مستوطنة المالكية ومبنيين يستخدمهما جنود في مستوطنتي كفريوفال والمطلّة، وآخر للاستخبارات العسكرية في مستوطنة مسغاف عام، مؤكدا إيقاع قتلى وجرحى.

كما قصف الحزب أيضا قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هيلل براجمة صواريخ "فلق 2"، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها هذا النوع من الصواريخ.