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انكماش الاقتصاد السويدي للشهر الثاني على التوالي في أبريل الماضي

كوبنهاجن - د ب ا
نشر في: الإثنين 10 يونيو 2024 - 2:45 م | آخر تحديث: الإثنين 10 يونيو 2024 - 2:45 م

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء السويدي، اليوم الاثنين، انكماش الاقتصاد للشهر الثاني على التوالي خلال أبريل الماضي، ويرجع ذلك إلى تراجع استهلاك الأسر والإنتاج في قطاع الأعمال.

وأظهرت بيانات رسمية منفصلة تراجع الإنتاج الصناعي في أبريل الماضي، بعد الارتفاع خلال مارس الماضي.

وتراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.7% على أساس شهري في أبريل الماضي، بعد انخفاض بنسبة 0.4% خلال مارس الماضي.

وقال ميلكير لوبيرج الاقتصادي بمكتب الإحصاء: "تباطأ النشاط في الاقتصاد السويدي نوعا ما خلال أول شهر من الربع الثاني".

وأظهرت البيانات انخفاض استهلاك الأسر بنسبة 0.4% على أساس شهري وبنسبة 0.7% على أساس سنوي خلال أبريل الماضي.

كما أظهر تقرير آخر تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.4% على أساس سنوي في أبريل الماضي، بعدما ارتفع بنسبة 2% خلال مارس الماضي.

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