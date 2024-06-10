أذربيجان تبدأ تصدير الغاز الطبيعي لألبانيا في 2026

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صرح وزير الطاقة الأذربيجاني بارفيز شاهبازوف في اجتماع مع نائبة رئيس الوزراء الألباني بليندا بالوكو في باكو، إن بلاده سوف تبدأ تصدير نحو 0.2 مليار متر مكعب سنويا إلى ألبانيا اعتبارا من 2026.

وأضاف شاهبازوف أن ألبانيا ستبدأ استقبال الغاز الأذربيجاني بعد رفع سعة خط الأنابيب العابر للبحر الأدرياتيكي (تاب) بواقع 1.2 مليار متر مكعب في السنة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وناقش شاهبازوف وبالوكو، وهي أيضا وزيرة البنية التحتية والطاقة الألبانية، خططا لتوريد الغاز الطبيعي لمدينة كورسي الألبانية وبناء مخزن غاز تحت الأرض في دومريا.