ارتفاع ثقة المستثمرين في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل 2022

واصلت ثقة المستهلكين في منطقة اليورو ارتفاعها خلال الشهر الحالي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل 2022، لكنها مازالت ضعيفة في ظل استمرار معاناة اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة للوصول إلى مستوياته ما قبل الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وارتفع مؤشر ثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي إلى موجب 3ر0 نقطة في حين كان المحللون يتوقعون أن يسجل المؤشر سالب 5ر1 نقطة مقابل سالب 6ر3 نقطة خلال الشهر الماضي.

ولأول مرة يرتفع المؤشر عن الصفر منذ فبراير 2022، حيث عاد المؤشر إلى منطقة الأرقام الموجبة بعد ثمانية أشهر من التحسن المطرد.

وقال مركز سينستكس للأبحاث الذي نشر البيانات إنه رغم استمرار تحسن ثقة المستهلكين، فإن التحسن يفتقد للزخم. علاوة على ذلك تشير البيانات إلى أن الاقتصاد الأوروبي يحاول بقوة العودة إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا.

ورغم تحسن المؤشر الفرعي للثقة في الموقف الراهن للاقتصاد مازال أقل من صفر حيث سجل سالب 9 نقاط مقابل سالب 3ر14 نقطة خلال مايو الماضي.

في الوقت نفسه ارتفع المؤشر الفرعي للتوقعات بمقدار 2ر2 نقطة إلى 10 نقاط خلال الشهر الحالي، وهو اعلى مستوى له منذ فبراير 2022.



