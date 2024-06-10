السويد: استقالة نائب يميني بالبرلمان بعدما ردد «ليخرج الأجانب» خلال احتفال في حزبه

استقال نائب بالبرلمان السويدي من حزب "ديمقراطيي السويد" الشعبوي اليميني بعدما ردد "ليخرج الأجانب" خلال احتفال بعد الانتخابات، حسبما قال حزبه اليوم الاثنين.

وفي تسجيل صوتي نشرته صحيفة "اكسبريسن" السويدية، ظهر صوت النائب ديفيد لانج وهو يغني كلمات مناهضة للهجرة في الحفل الذي أقيم مساء أمس الأحد.

ووقعت العديد من الحوادث التي شهدت غناء شعارات عنصرية من كلمات أغنية المطرب جيجي داجوستينو. وكان هناك غضب في ألمانيا عندما ظهر مقطع فيديو يظهر الشباب في حانة في جزيرة سيلت وهم يهتفون "ألمانيا للألمان، ليخرج الأجانب".

وقالت ليندا ليندبرج زعيمة المجموعة البرلمانية لحزب ديمقراطيي السويد في بيان أصدره الحزب إنها طلبت من لانج أن يتقدم باستقاله.

وأعرب لانج عن أسفه إذا كانت كلماته قد أزعجت أي شخص.



