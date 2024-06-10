ارتفعت أسعار النقل والمواصلات بنسبة 18% على أساس سنوى خلال مايو الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء التى اشارت إلى ارتفاع أسعار النقل والمواصلات على أساس شهرى بنسبة 0.9% مقارنة بأسعارها فى شهر إبريل السابق له.

وأرجع الإحصاء أسباب ارتفاع اسعار النقل والمواصلات خلال مايو إلى زيادة أسعار شراء المركبات بنسبة 29.4%، وخدمات النقل بنسبة 13.8% على اساس سنوى.

وبحسب الإحصاء، ارتفع قسم النقل والمواصلات على أساس شهرى بنسبة 0.9%، بسبب ارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 1.1%، والمنفق على النقل الخاص بنسبة 0.3%، وخدمات النقل بنسبة 1.2%.

ورفعت لجنة تسعير الطاقة، أسعار الوقود خلال مارس الماضي، ووفق الزيادة الجديدة على المحروقات «تقرر تحريك سعر البنزين والسولار جنيهاً واحداً، ليصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهاً، وبنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وبنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه. كما تم زيادة سعر السولار جنيهاً و75 قرشاً للتر الواحد ليصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، كما قررت رفع سعر إسطوانة البوتاجاز إلى 100 جنيه.