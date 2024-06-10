 امتحانا مادتي التربية الوطنية والدين ترسمان البهجة على وجوه طلاب الثانوية العامة بالدقي - بوابة الشروق
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امتحانا مادتي التربية الوطنية والدين ترسمان البهجة على وجوه طلاب الثانوية العامة بالدقي

فهد أبو الفضل
نشر في: الإثنين 10 يونيو 2024 - 1:06 م | آخر تحديث: الإثنين 10 يونيو 2024 - 1:06 م

عبر طلاب الثانوية العامة عن سعادتهم أمام مدرسة الأورمان بالدقي، لسهولة امتحان مادتي التربية الوطنية والتربية الدينية.

قال سعيد علاء، طالب بالشعبة الأدبية، إن الامتحانات جاءت سهلة ومباشرة وفي متناول جميع الطلاب، وتابع أنه أجاب على امتحان التربية الدينية في 15 دقيقة فقط، وامتحان التربية الوطنية في نصف ساعة.

وأضاف علاء محمود، طالب بالشعبة العلمية، أن الأسئلة الامتحانين جاءت أغلبها من علي المنصات الإلكترونية ومن داخل الكتاب المدرسي، موضحا الوقت كان كافي جدا للحل حيث أنه انتهى من حل جميع الأسئلة بالامتحانين في أقل من نصف ساعة.

وذكرت غادة خالد أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، وأكد محمد سامي أن الامتحانين جاءا في مستوى الطالب الضعيف، موضحا أنه انتهى من حل جميع الأسئلة قبل مرور 15 دقيقة من الوقت المحدد.

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