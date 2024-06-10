شهود عيان لسكاي نيوز عربية: قوات الاحتلال تنكرت بزي كتائب القسام خلال عملية النصيرات

أجرى مراسل فضائية «سكاي نيوز عربية» محمود عليان، لقاءات مع شهود عيان بالمنطقة التي شهدت العملية الإسرائيلية لتحرير المحتجزين من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال أحد الأهالي، إنهم فوجئوا صباح السبت الماضي، بدخول سيارة نصف نقل تحمل أثاثًا وعددًا من الأشخاص إلى المنطقة.

وذكر أن الأشخاص كانوا متنكرين بزي كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، واستعانوا بسُلمين لاقتحام أحد المنازل، دارت داخله اشتباكات عنيفة.

وأفاد شخص آخر نازح من غزة، بأن «السيارة المدنية المدججة بالأشخاص دخلت إلى المنطقة، ثم قفز من بداخلها إلى أحد المنازل باستخدام السلالم».

ولفت إلى هبوط الطائرة الهليكوبتر، على سطح المبنى لإجلاء الأسرى والجنود، واستمرت بعدها الاشتباكات العنيفة بين قوات الاحتلال وعناصر القسام.

وتزامنت عملية تحرير المحتجزين في النصيرات مع قصف جوي إسرائيلي مكثف على المنطقة نفسها التي شهدت الكثير من المعارك خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

وجاءت العملية، على الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل بعد غارة دامية على مدرسة تديرها الأمم المتحدة في النصيرات، كان يحتمي فيها نازحون.

وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، السبت، إن «جنوداً إسرائيليين وأجانب اختبأوا داخل شاحنة مساعدات، لتنفيذ العملية العسكرية التي أسفرت عن استعادة 4 محتجزين».

واتهمت ألبانيز، إسرائيل، باستغلال المحتجزين «لإضفاء شرعية على قتل الفلسطينيين وجرحهم وتشويههم وتجويعهم في غزة، بينما تتصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين في بقية الأراضي المحتلة وإسرائيل».