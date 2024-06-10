وزير الاقتصاد الألماني: بطولة يورو 2024 مكافأة تستحقها بلادنا

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إن بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024" التي تقام في بلاده بمثابة "مكافأة بعد أربع سنوات صعبة للغاية".

وقال هابيك في مقابلة مع مجلة كيكر الرياضية: "ألمانيا جاهزة، البطولة مكافأة لنا وفرصة للتطلع للأمام بعدما عشنا أربع سنوات صعبة للغاية بسبب جائحة كورونا وأزمة الطاقة والأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية ضد أوكرانيا".

وأضاف: "البطولة ستقام وسط ظروف اقتصادية تؤكد أنه لا يزال أمامنا الكثير من التحديات، لكن تبقى أكبر التحديات التي واجهناها في العامين الماضيين تحت السيطرة".

وأشار إلى أن ألمانيا تستحق أجواء رائعة على مدار أربعة أسابيع طوال البطولة، وأنه يتمنى أن تساهم يورو 2024 في إسعاد الشعب "سواء حققت نموا اقتصاديا بنسبة 1ر0% أو لا".

وانتقد الوزير الألماني نتيجة الاستطلاع المثير للجدل الذي أجري قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة، والذي أظهر أن واحد بين كل خمسة ألمان يريدون تواجد المزيد من اللاعبين البيض في المنتخب الوطني.

وتساءل هابيك: "بماذا يشعر لاعب ما يريد أن يبذل كل ما في وسعه من أجل وطنه، ولا يزال يقال أنه لا ينتمي لنا بسبب لون بشرته؟"، مضيفا: "إنها عنصرية يعاني منها الكثيرون يوميا".

وتضم قائمة منتخب ألمانيا المكونة من 26 لاعبا في بطولة أوروبا عددا من اللاعبين ذوي الأصول الأخرى المهاجرة.

وأوضحت إذاعة غرب ألمانيا "دبليو دي آر" أن هذا الاستطلاع قد أجري بسبب أنه أثناء تصوير فيلم وثائقي تعرض المنتجون لتصريحات عنصرية بشأن المنتخب الوطني.