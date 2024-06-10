محافظ مطروح يهدي طفلا كفيفا أحدث جهاز برايل للقراءة

حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، على سرعة تلبية وإهداء أحدث جهاز برايل للقراءة للطفل معاذ أدهم عشري، الذي يبلغ من العمر 9 سنوات، في الصف الرابع الابتدائي العام الدراسي القادم، من أبناء مطروح القادرون باختلاف "كفيف"، مع تفوقه ودخوله عددًا من المسابقات الدولية في النطق باللغة العربية.

وأكد محافظ مطروح، في تصريحات صحفية اليوم، جهود المحافظة في توفير مزيد من الخدمات، ودعم ورعاية أبنائها المتميزين.

من جانبه وجه والد ووالدة الطفل الشكر والتقدير، للواء خالد شعيب محافظ مطروح، على لمسته الإنسانية وسرعة تلبيته مطلب ابنهما لمساعدته على القراءة، ومزيد من إتاحة التعلم من خلال الجهاز الجديد.