لجنة أوشفيتس الدولية: نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي نقطة تحول محبطة

أعربت لجنة أوشفيتس الدولية عن صدمتها إزاء الأداء القوي لأحزاب اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للجنة، كريستوف هوبنر، في بيان اليوم الاثنين: "بالنسبة للناجين من المحرقة ومعسكرات الاعتقال والإبادة الألمانية، فإن نتيجة الانتخابات هذه تعد نقطة تحول محبطة".

وأضاف هوبنر: "أوروبا تخسر نفسها وتنساها، حيث يزداد نفوذ الأحزاب القومية واليمينية المتطرفة في المزيد والمزيد من البلدان، فيما تحتقر هذه الأحزاب في الواقع الفكرة الأوروبية التي نشأت من أهوال الحرب العالمية الثانية والرعب القاتل في المعسكرات".

وقال هوبنر إنه مع ذلك، تظل أوروبا الأمل الكبير للناجين من الهولوكوست.

وأضاف: "ولهذا السبب بالتحديد يطلبون بشكل عاجل من الأحزاب الأخرى في البرلمان الأوروبي حماية هذه الفكرة الأوروبية والوقوف معا ضد تحريض وإثارة القوى اليمينية المتطرفة".