مقتل 3 من القوات الحكومية السورية في هجوم مسلح بريف دير الزور الغربي

قتل 3 من القوات الحكومية السورية وأحرقت سيارة دفع رباعي في هجوم مسلح بريف دير الزور الغربي، وفق ما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين.

وقال المرصد، ومقره لندن في بيان صحفي اليوم: "هاجم مسلحون مجهولون نقاط تمركز "الفرقة الرابعة" في بلدة الشميطية ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية بريف دير الزور الغربي، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين الطرفين، أسفرت عن مقتل 3 عناصر من الفرقة الرابعة، وحرق سيارة عسكرية".

وأضاف أن "الفرقة الرابعة حاولت أمس اقتحام المعابر النهرية التي تربط مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية مع قوات النظام، بهدف السيطرة عليها على حساب الدفاع الوطني".

وتسيطر المجموعات الموالية لإيران بشكل شبه كامل على الجزء الواقع تحت سيطرة قوات النظام من محافظة دير الزور.