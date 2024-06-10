الهلال الأحمر الفلسطيني: تنكر قوة إسرائيلية بشاحنة مساعدات جريمة حرب

استنكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاثنين، استخدام قوات إسرائيلية شاحنة مساعدات خلال عملية استعادة 4 اسرى بقطاع غزة قبل يومين، معتبرة ذلك "جريمة حرب" يمكن أن تُعرض سلامة العاملين بمجال الإغاثة للخطر.

وحذرت الجمعية في بيان "من خطورة استخدام قوات الاحتلال، السبت الماضي، شاحنة مساعدات إنسانية من أجل التسلل الى مخيم النصيرات وسط القطاع وارتكاب مجزرة بحق المدنيين أدت الى استشهاد 274 شهيدا من بينهم 64 طفلا و 57 امرأة، بالإضافة إلى إصابة 700 آخرين وفق الاحصائيات الرسمية".

وقالت إن مثل هذا التصرف من قبل الجيش الإسرائيلي "يُعرض سلامة الطواقم العاملة في مجال الإغاثة للخطر".

وعدت "تنكّر قوات الاحتلال داخل شاحنة مساعدات جريمة حرب بحق المدنيين، وخرقا واضحا للقانون الدولي الإنساني والعرفي الذي يحرّم جريمة الغدر".

وتابعت أن "قوات الاحتلال قامت بغدر الناس والتنكر بغطاء المساعدات التي يتوق لها المدنيون في ظل معاناتهم من مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي".

وطالبت الجمعية، المجتمع الدولي "بضرورة محاسبة سلطات الاحتلال على جريمة الحرب هذه، وردعها عن الاستمرار في ارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين، بالإضافة إلى توفير الحماية العاجلة للمدنيين وللعاملين في مجال العمل الإنساني والطبي وفقا للقانون الدولي الإنساني".