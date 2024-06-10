قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المجال الزراعي بالمحافظة في ازدهار مستمر، ويعمل على محاور هامة أهمها التوسع في الرقعة الزراعية، وزراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية العامة مثل القمح، إضافة إلى محور تقديم الدعم واللإرشاد الزراعي للمزارعين.

وأكد المحافظ أنه جرى توريد 150 طن قمح خلال الموسم الحالي، وهذه الكمية تعد كبيرة مقارنة بالعام الماضي، لافتًا إلى أنه جرى توريد 86 طن قمح العام الماضي، ويوجد هذا العام بزيادة أكثر من 70%.

جاء ذلك اليوم الإثنين، خلال عقد جلسة المجلس التنفيذي رقم 5 بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، والذي ترأسها محافظ جنوب، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام، ورؤساء المدن، ومديري المديريات الخدمية ومديري الإدارات بالديوان العام. وقال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة، إن مساحات القمح بالمحافظة تزداد عام بعد عام نتيجة للاهتمام البالغ من محافظ جنوب سيناء، ووضع خطط زراعية متكاملة، وتوفير التقاوي والأسمدة والخدمات الإرشادية على مدار العام.

وجرى خلال جلسة المجلس التنفيذي عرض طلب الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء بشأن الموافقة على استغلال مبنى متواجد بحديقة الشهداء لصالح جمعية رعاية مرضى الأورام والحالات الحرجة، نظير مبلغ 3000 جنيه شهريًا، وزيادة سنوية 10% قابلة للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات.

وعرض طلب جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بشأن تخصيص مساحة 5000 متر مربع بمدينة شرم الشيخ لإنشاء مركز تدريب بمنطقة شرم الميه، وعرض تطوير مكتبة الطفل المقامة في هضبة أم السيد بجوار المدرسة الفرنسية بشرم الشيخ، وتطوير شارع الملك عبد الله وأحياء منطقة البولينج.

كما جرى عرض طلب مقدم من أحد الشركات للحصول على مساحة من 5000 إلى 7000 متر مربع بنظام الأشغال السنوي بمدينة شرم الشيخ، لإقامة مخازن استراتيجية للمواد الغذائية عليها "سوق جملة"، ومناقشة طلب الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ باستغلال مساحة 15 فدان في التخلص الآمن للحمأة من المساحة المخصصة لمشروع إدارة المخلفات الصلبة والبالغ مساحتها 500 ألف كتر مربع.

وقام الدكتور هيثم الشنهاب، مدير مديرية الصحة، بعرض تقرير لجنة الاصحاح البيئي، ونتائج أعمال المرور وأعمال الرش والتطهير.