تراجع مؤشر الإنتاج في النمسا خلال أبريل الماضي

أعلن مكتب الإحصاء النمساوي تراجع مؤشر الإنتاج في البلاد خلال أبريل الماضي ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر السابق عليه.
وذكر المكتب أن مؤشر الإنتاج تراجع خلال أبريل بنسبة 5ر0% سنويا بعد تراجعه في مارس بنسبة 7ر3% ليستمر تراجعه للشهر الرابع على التوالي.
وتراجع الناتج الصناعي في النمسا خلال أبريل بنسبة 4ر1% بعد تراجعه بنسبة 5ر3% خلال الشهر السابق، في حين ارتفع ناتج قطاع التشييد بنسبة 8ر2% بعد تراجعه بنسبة 3ر4% خلال الفترة نفسها.
وتراجع ناتج قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 16% في حين تراجع ناتج السلع الوسيطة بنسبة 8ر3%.
في المقابل زاد ناتج قطاع الطاقة بنسبة 3ر6% والسلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 4ر7%.
وعلى أساس شهري زاد الإنتاج في النمسا بنسبة 2ر2% بعد ارتفاعه بنسبة 6ر0% خلال مارس الماضي.