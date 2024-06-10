تراجع مؤشر الإنتاج في النمسا خلال أبريل الماضي

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أعلن مكتب الإحصاء النمساوي تراجع مؤشر الإنتاج في البلاد خلال أبريل الماضي ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر السابق عليه.

وذكر المكتب أن مؤشر الإنتاج تراجع خلال أبريل بنسبة 5ر0% سنويا بعد تراجعه في مارس بنسبة 7ر3% ليستمر تراجعه للشهر الرابع على التوالي.

وتراجع الناتج الصناعي في النمسا خلال أبريل بنسبة 4ر1% بعد تراجعه بنسبة 5ر3% خلال الشهر السابق، في حين ارتفع ناتج قطاع التشييد بنسبة 8ر2% بعد تراجعه بنسبة 3ر4% خلال الفترة نفسها.

وتراجع ناتج قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 16% في حين تراجع ناتج السلع الوسيطة بنسبة 8ر3%.

في المقابل زاد ناتج قطاع الطاقة بنسبة 3ر6% والسلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 4ر7%.

وعلى أساس شهري زاد الإنتاج في النمسا بنسبة 2ر2% بعد ارتفاعه بنسبة 6ر0% خلال مارس الماضي.