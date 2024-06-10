وزير النقل ومحافظ أسوان يتابعان جاهزية محور بديل خزان أسوان للافتتاح خلال الفترة المقبلة

تابع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، برفقة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جاهزية محور بديل خزان أسوان للافتتاح الرئاسي خلال الفترة المقبلة، وخلال جولتهما تفقدا المحور واستمعا إلى شرح من مدير المشروع حول تقدم الأعمال التشطيبية النهائية للمحور.

ويبلغ طول المحور 5.4 كم وعرضه 29 متراً، مع ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه، ويتضمن ثلاثة أعمال صناعية، منها كوبريان ونفق وأعمال طرق بطول 3.35 كم.

وأكد وزير النقل أهمية المحور التنموي في نقل الحركة المرورية وخلق فرص العمل، وتوفير التنقل بين المناطق السكنية والصناعية والزراعية.

وأشار الوزير إلى أن المحور يعد رابطًا بين الطرق الرئيسية، وتم تنفيذه على النيل للربط بين محاور النيل والطريق الصحراوي الغربي والطريق الزراعي الغربي، وتمديده غربًا للربط بمحطة قطار أسوان ورفع كفاءة الطريق الواصل شرق المحور.

وأردف الوزير أن وزارة النقل وضعت خطة لإنشاء أربعة محاور تنموية جديدة بمحافظة أسوان، لتحقيق التواصل بين شرق وغرب النيل وتسهيل حركة التنقلات وخدمة التجارة، وتم افتتاح محور كلابشة ويجري الاستعداد لافتتاح محور بديل خزان أسوان، بالإضافة إلى محور دراو على النيل ومحور السباعية.

وأضاف الوزير أن تنفيذ هذه المشاريع يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقليل المسافات بين محاور النيل لخدمة المشروعات التنموية، وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ 18 محوراً حتى الآن، وجارٍ تنفيذ 16 محوراً حتى عام 2030، لتصبح إجمالي عدد المحاور 72 محوراً.

وأخيرًا، أشار الوزير إلى مشروعات الطرق الهامة في نطاق محافظة أسوان، مثل تطوير وازدواج مسافة 327.5 كم من طريق الصعيد الصحراوي الغربي، والذي يعد جزءًا من مشروع طريق القاهرة - كيب تاون، والذي يهدف إلى تنشيط حركة التجارة بين دول أفريقيا.