باكستان تخفض معدل الفائدة لأول مرة منذ 4 أعوام

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خفض البنك المركزي الباكستاني معدل الفائدة بهامش أكبر من المتوقع، فيما يعد أول خفض منذ 4 أعوام، بعد تراجع أسعار المستهلكين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن البنك خفض معدل الفائدة بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 50ر20%، مقارنة بالتوقعات بخفض المعدل بواقع 100 نقطة أساس.

وقال البنك المركزي في بيان: "توصلت اللجنة إلى أن الوقت ملائم لخفض معدل الفائدة".

وأضاف: "معدل الفائدة الحقيقية مازال إيجابيا بصورة كبيرة، وهو ما يعد مهما للاستمرار في خفض معدل التضخم ليتراوح ما بين 5 إلى 7%".

ويأتي هذا القرار على خلفية تراجع معدل التضخم بنسبة أكبر من المتوقع خلال مايو الماضي، ما يتيح للبنك المركزي فرصة لخفض معدلات الفائدة من مستوياتها المرتفعة القياسية.