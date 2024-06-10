باكستان تخفض معدل الفائدة لأول مرة منذ 4 أعوام

خفض البنك المركزي الباكستاني معدل الفائدة بهامش أكبر من المتوقع، فيما يعد أول خفض منذ 4 أعوام، بعد تراجع أسعار المستهلكين.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن البنك خفض معدل الفائدة بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 50ر20%، مقارنة بالتوقعات بخفض المعدل بواقع 100 نقطة أساس.
وقال البنك المركزي في بيان: "توصلت اللجنة إلى أن الوقت ملائم لخفض معدل الفائدة".
وأضاف: "معدل الفائدة الحقيقية مازال إيجابيا بصورة كبيرة، وهو ما يعد مهما للاستمرار في خفض معدل التضخم ليتراوح ما بين 5 إلى 7%".
ويأتي هذا القرار على خلفية تراجع معدل التضخم بنسبة أكبر من المتوقع خلال مايو الماضي، ما يتيح للبنك المركزي فرصة لخفض معدلات الفائدة من مستوياتها المرتفعة القياسية.