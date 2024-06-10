 مسئول أمريكي: استعادة إسرائيل 4 محتجزين تعقد مساعي بلينكن بشأن الهدنة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسئول أمريكي: استعادة إسرائيل 4 محتجزين تعقد مساعي بلينكن بشأن الهدنة

وكالات
نشر في: الإثنين 10 يونيو 2024 - 9:52 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 يونيو 2024 - 9:52 ص

قال مسئول كبير في الإدارة الأمريكية لشبكة "أن بي سي نيوز" إن نجاح إسرائيل في استعادة 4 محتجزين في عملية عسكرية موسعة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة ستزيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصراراً على مواصلة العمليات العسكرية وليس الموافقة على وقف إطلاق النار.

وأكد المسئول أن استعادة المحتجزين يعقد جهود وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للتوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" للإفراج عن بقية المحتجزين ووقف إطلاق النار بالقطاع.

وصرح المسئول بأنه "في حين أن تحرير المحتجزين الإسرائيليين الأربعة محل ترحيب، فإنه لن يغير من الأمر شيئاً لأن عدد المحتجزين المتبقين غير قليل وبينهم 5 أمريكيين يعتقد أنهم أحياء".

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