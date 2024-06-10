سنغافورة تقترح قانونا لتطبيق الحد الأدنى العالمي لضرائب الشركات

قدمت وزارة المالية السنغافورية مشروع قانون بشأن تطبيق القاعدتين الرئيسيتين للحد الأدنى العالمي لضرائب الشركات إلى جانب مزايا متعددة للمساعدة في المحافظة على جاذبية سنغافورة للشركات.

واقترحت الوزارة اليوم الاثنين مشروع قانون لتطبيق ضريبة إضافية محلية وقاعدة إدراج الدخل بموجب الركيزة الثانية، وهي جزء من الاتفاق العالمي بشأن الحد الأدنى لضريبة الشركات متعددة الجنسية الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ويبلغ 15%.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إنها تعمل على تطوير قانون الحد الأدنى للضرائب بالتوافق مع تعديلات قانون ضريبة الدخل في سنغافورة لعام 1947. وتستهدف الوزارة الحصول على أراء الأطراف المعنية بالقانون الجديد بحلول 5 تموز/يوليو المقبل.

ولتطبيق الضريبة الإضافية المحلية، تدرس وزارة المالية السنغافورية معاملة ضريبة الدخل بالنسبة للضرائب الأخرى التي تفرضها سنغافورة أو الدول الأخرى على الشركات، وما إذا كان يمكن خصم هذه الضرائب من قيمة ضريبة الدخل وضريبة الائتمان الأجنبية، وما إذا كانت كافية لتطبيق نظام إعفاء الدخل الخارجي عليها.

في الوقت نفسه تدرس وزارة المالية السنغافورية تقديم منح مالية أو ضرائب استثمار قابلة للاسترداد لمساعدة الشركات في مواجهة ارتفاع النفقات والمحافظة على جاذبية الدولة/المدينة بالنسبة للشركات، مع زيادة الضرائب عليها تنفيذا لاتفاق الحد الأدنى العالمي لضرائب الشركات.