 نمو الإقراض المصرفي في اليابان بنسبة 3% خلال الشهر الماضي - بوابة الشروق
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نمو الإقراض المصرفي في اليابان بنسبة 3% خلال الشهر الماضي


نشر في: الإثنين 10 يونيو 2024 - 8:49 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 يونيو 2024 - 8:49 ص

أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الاثنين نمو قيمة الإقراض المصرفي في البلاد خلال الشهر الماضي بنسبة 3% سنويا إلى 106ر620  تريليون ين (94ر3 تريليون دولار)،  في حين كان محللون يتوقعون نموا بنسبة 1ر3%  بعد نموه بمعدل 1ر3% أيضا في أبريل الماضي.

ومع استبعاد صناديق الادخار، زاد الإقراض المصرفي خلال مايو الماضي بنسبة 4ر3% سنويا إلى 942ر542 تريليون ين، في حين ارتفع الإقراض من صناديق الادخار بنسبة 3ر0% إلى  164ر77 تريليون ين.

وزاد الإقراض من البنوك الأجنبية العاملة في اليابان بنسبة 2ر21% إلى 523ر4 تريليون ين بعد زيادته بنسبة 3ر24% خلال أبريل.


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