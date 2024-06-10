نمو الإقراض المصرفي في اليابان بنسبة 3% خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الاثنين نمو قيمة الإقراض المصرفي في البلاد خلال الشهر الماضي بنسبة 3% سنويا إلى 106ر620 تريليون ين (94ر3 تريليون دولار)، في حين كان محللون يتوقعون نموا بنسبة 1ر3% بعد نموه بمعدل 1ر3% أيضا في أبريل الماضي.

ومع استبعاد صناديق الادخار، زاد الإقراض المصرفي خلال مايو الماضي بنسبة 4ر3% سنويا إلى 942ر542 تريليون ين، في حين ارتفع الإقراض من صناديق الادخار بنسبة 3ر0% إلى 164ر77 تريليون ين.

وزاد الإقراض من البنوك الأجنبية العاملة في اليابان بنسبة 2ر21% إلى 523ر4 تريليون ين بعد زيادته بنسبة 3ر24% خلال أبريل.